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Мезенцев в Конституционном: от рейсовых скандалов до правосудия

Накануне Президент назначил Дмитрия Мезенцева представителем в Конституционном суде РФ.Человек, которого Иркутская область до сих пор вспоминает со смесью судорог и икоты, теперь будет "представлять" власть в самом святом месте - в храме отечественной Конституции.

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