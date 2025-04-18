Мезенцев в Конституционном: от рейсовых скандалов до правосудия

Накануне Президент назначил Дмитрия Мезенцева представителем в Конституционном суде РФ.Человек, которого Иркутская область до сих пор вспоминает со смесью судорог и икоты, теперь будет "представлять" власть в самом святом месте - в храме отечественной Конституции.