Мезенцев в Конституционном: от рейсовых скандалов до правосудия

Накануне Президент назначил Дмитрия Мезенцева представителем в Конституционном суде РФ.Человек, которого Иркутская область до сих пор вспоминает со смесью судорог и икоты, теперь будет "представлять" власть в самом святом месте - в храме отечественной Конституции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии