Глава МИД Венесуэлы Пинто обвинил США в нежелании налаживать отношения

Венесуэла всегда была заинтересована в хороших отношениях с США, однако сами Штаты периодически сопротивляются этому, заявил министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто в интервью белорусскому телеканалу "Беларусь 1".
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