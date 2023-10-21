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Глава МИД Венесуэлы Пинто обвинил США в нежелании налаживать отношения

Глава МИД Венесуэлы Пинто обвинил США в нежелании налаживать отношения

Венесуэла всегда была заинтересована в хороших отношениях с США, однако сами Штаты периодически сопротивляются этому, заявил министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто в интервью белорусскому телеканалу "Беларусь 1".

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