МИД: более четверти ударов ВСУ по гражданским объектам пришлись на Херсон

Согласно докладу посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника, более четверти ударов, наносимых Вооруженными силами Украины по гражданским объектам в приграничных районах России, приходится на Херсонскую область.
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