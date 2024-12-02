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МИД: более четверти ударов ВСУ по гражданским объектам пришлись на Херсон

МИД: более четверти ударов ВСУ по гражданским объектам пришлись на Херсон

Согласно докладу посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника, более четверти ударов, наносимых Вооруженными силами Украины по гражданским объектам в приграничных районах России, приходится на Херсонскую область.

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