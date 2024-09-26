Бывший вратарь СКА Черкас: Серебрякову тяжело психологически, он привык быть первым номером

За место в стартовом составе нужно бороться Экс-голкипер петербургского СКА Сергей Черкас оценил ситуацию во вратарской бригаде клуба, при которой Никита Серебряков потерял место основного вратаря, уступив его 21-летнему Артемию Плешкову.
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