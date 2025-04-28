Тарифы Трампа назвали приговором для настольных игр

На днях 11 малых предприятий, включая пять производителей игр, подали иск в Суд США по международной торговле к администрации Трампа и к нему лично, а также Погранично-таможенной службе США, Министерству внутренней безопасности, Комиссии по международной торговле и руководителям ведомств.