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Гражданочка

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«Жили-не тужили, а по окончании декрета муж заявил, что теперь у нас будет раздельный бюджет!» – жалуется Полина

«Жили-не тужили, а по окончании декрета муж заявил, что теперь у нас будет раздельный бюджет!» – жалуется Полина

«Жили-не тужили, а по окончании декрета муж заявил, что теперь у нас будет раздельный бюджет!» – жалуется Полина— Муж выпучил глаза – мол, ничего себе, а куда ты дела деньги, ты зарплату только неделю назад получила? Еще и с таким наездом, как будто я на свои прихоти все спустила…… .

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