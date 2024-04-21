«Жили-не тужили, а по окончании декрета муж заявил, что теперь у нас будет раздельный бюджет!» – жалуется Полина— Муж выпучил глаза – мол, ничего себе, а куда ты дела деньги, ты зарплату только неделю назад получила? Еще и с таким наездом, как будто я на свои прихоти все спустила…… .
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