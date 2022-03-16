Проблемы немецкой армии: половина техники не работает, казармы в запустении

Пока на Украине продолжается спецоперация российских войск немецкий председатель Комитета по иностранным делам и политике безопасности Ева Хёгль опубликовала военный отчет за 2021 год, в котором указывается на тревожное состояние немецкой армии.
Пока на Украине продолжается спецоперация российских войск немецкий председатель Комитета по иностранным делам и политике безопасности Ева Хёгль опубликовала военный отчет за 2021 год, в котором указывается на тревожное состояние немецкой армии.
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