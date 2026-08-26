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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Локомотив» встретится с «Динамо». Приходите поддержать железнодорожников в матче против бело-голубых!

Матч пройдет в субботу, 29 августа, в 20:00 на стадионе «РЖД Арена». После пяти туров красно-зеленые находятся на 14-й строчке в турнирной таблице, обладая тремя очками.

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