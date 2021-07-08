Происшествия

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В Удмуртии полицейские выявили три хорошо законспирированных нелегальных казино

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Удмуртской Республике совместно с сотрудниками ОЭБиПК УМВД России по г.

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