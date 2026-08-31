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Суть Событий

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Путин направил телеграмму находящемуся под арестом бывшему президенту Армении Кочаряну

Путин направил телеграмму находящемуся под арестом бывшему президенту Армении Кочаряну

Президент России Владимир Путин направил телеграмму бывшему президенту Армении Роберту Кочаряну, в которой поздравил его с днем рождения.

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