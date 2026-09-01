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Север Пресс

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Детские школы искусств Ямала начнут обучать взрослых с 1 октября

Детские школы искусств Ямала начнут обучать взрослых с 1 октября

Все детские школы искусств Ямала с 1 октября запустят программы обучения для взрослых. Северянам предоставят большой выбор творческих направлений: от игры на музыкальных инструментах до компьютерной графики, сообщили в пресс-службе губернатора.

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