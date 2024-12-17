ЦСИ Винзавод представляет книгу-каталог выставки «НИИ Архив. Ремонтаж»

Книга состоит из двух частей: научно-исследовательская про роль архивов в культурных институциях и международной практике и каталог выставки с редкими фотографиями из архива Фонда Винзавод, текстами к проектам и фото коллекции искусства.
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