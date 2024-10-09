Как оспорить призыв в армию через Госуслуги, рассказала юрист

С 1 октября в России стартовал осенний призыв на военную службу, который продлится до 31 декабря. В этом сезоне военкоматы делают акцент на введении электронных повесток и нового механизма обжалования решения призывной комиссии.
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