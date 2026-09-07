Песков: РФ и Армения по итогам встречи Путина и Пашиняна изучат торговые вопросы

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Профильные ведомства России и Армении проработают вопросы торговли по итогам прошедшей в Бишкеке встречи президента Владимира Путина с премьер-министром Николом Пашиняном.
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