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ТАСС

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Песков: РФ и Армения по итогам встречи Путина и Пашиняна изучат торговые вопросы

Песков: РФ и Армения по итогам встречи Путина и Пашиняна изучат торговые вопросы

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Профильные ведомства России и Армении проработают вопросы торговли по итогам прошедшей в Бишкеке встречи президента Владимира Путина с премьер-министром Николом Пашиняном.

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