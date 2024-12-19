Срочно! Фронт у Курахово движется к полной победе: безопасных зон для ВСУ не осталось

Противник, оказавшийся в оперативном окружении в районе Курахово, терпит серьёзные потери. Российские силы заняли позиции вблизи населённого пункта Улакли, вплотную приблизившись к трассе, ведущей на Запорожье, и взяли её под плотный огневой контроль.