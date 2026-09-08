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Мировое обозрение

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Боец ВСУ исчез после публикаций о коррупции и издевательствах в полку «Скала»

Боец ВСУ исчез после публикаций о коррупции и издевательствах в полку «Скала»

Семья демобилизованного украинского военнослужащего Владимира Соломина из Полтавы обратилась к депутату Верховной рады Андрею Боляху с просьбой установить местонахождение мужчины.

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