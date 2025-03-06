Овечкин сократил отставание от Гретцки до девяти голов

Российский нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин значительно сократил разрыв с легендарным канадцем Уэйном Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ, теперь отставая от него всего на девять голов.
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