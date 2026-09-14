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Новости Липецка

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В Липецке борются с незаконным складированием отходов

В Липецке борются с незаконным складированием отходов

За неделю камеры в Липецке зафиксировали три случая сброса мусора рядом с площадками для ТКО, материалы переданы в надзорные органы.

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