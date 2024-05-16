Military Watch: Командующий ССО США сообщает новые подробности о передовых операциях сухопутных войск Великобритании на Украине

Mike1975 Глава Командования специальных операций США генерал Брайан Фентон раскрыл новые подробности об операциях британских сухопутных подразделений на Украине, заявив, что Пентагон узнавал о продолжающейся войне “в основном глазами наших британских партнёров по специальным операциям”, которые, по его словам, тестировали новые подходы к современной войне на театре военных действий.