Маск запустил будущее: чипированный человек стал управлять мышью силой мысли

"Просто думая"- Маск о том, как пациенту с имплантом Neuralink в голове удалось управлять мышью.В ходе выступления на мероприятии Spaces на платформе X бизнесмен из США Илон Маск рассказал какие успехи делает первый пациент с вживленным в мозг имплантом Neuralink.