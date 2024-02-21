Маск запустил будущее: чипированный человек стал управлять мышью силой мысли

"Просто думая"- Маск о том, как пациенту с имплантом Neuralink в голове удалось управлять мышью.В ходе выступления на мероприятии Spaces на платформе X бизнесмен из США Илон Маск рассказал какие успехи делает первый пациент с вживленным в мозг имплантом Neuralink.
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