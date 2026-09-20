Неизвестные дроны почти ежедневно появляются над военными объектами Британии — The Independent

С начала года по август зафиксировано уже 340 инцидентов против 250 за весь 2025-й и 126 в 2024-м. Минобороны Британии не называет предполагаемых операторов конкретных БПЛА, а рост числа обнаружений частично связывает с улучшением средств наблюдения.