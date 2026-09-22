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США не выдали визу замглавы МИД РФ для поездки на ГА ООН

США не выдали визу замглавы МИД РФ для поездки на ГА ООН

Американская сторона не выдала визу для поездки на мероприятия по линии Генассамблеи ООН замглавы МИД РФ Александру Алимову, курирующему направление всемирной организации в российском дипведомстве.

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