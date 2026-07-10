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За рулем

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Полный привод, льготный утиль: доступный японский кроссовер появился в продаже

Полный привод, льготный утиль: доступный японский кроссовер появился в продаже

В России в широком доступе появляются доступные кроссоверы и седаны японских брендов. Так, сразу несколько частных продавцов и дилеров предлагают привезти под заказ , стоимость которого начинается от 1 450 000 рублей.

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