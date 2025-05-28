В Ассоциации аптечных сетей сообщили, что рассчитывают на льготы после реформы

Александр Филиппов, возглавляющий координационный совет Российской ассоциации аптечных сетей, поделился с «Ридусом» мыслями о том, какие последствия могут возникнуть для аптечного бизнеса после изменения классификации аптек из торговой сферы в медицинскую.
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