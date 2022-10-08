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Полицейские Новоуральска поздравляет сотрудников и ветеранов штабных подразделений

7 октября 2022 года ко дню 104 годовщины образования штабных подразделений начальник Межмуниципального Управления Максим Метелица и начальник полиции Александр Банников в стенах управления поздравили сотрудников штаба МУ МВД России по ЗАТО г.

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