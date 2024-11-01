В РФ снова хотят ввести регулирование риелторской деятельности

В России вернулись к вопросу регулирования риелторской деятельности. Среди требований к таким работникам — подтвержденная квалификация, отсутствие судимости за тяжкие преступления, наличие трудового договора.
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