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Орловские новости

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Клычков отметил девять лет руководства Орловской областью

Клычков отметил девять лет руководства Орловской областью

Андрей Клычков возглавил Орловскую область в 2017 году, а в 2018 и 2023 годах жители дважды поддержали его на выборах, отдав более 80% голосов.

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