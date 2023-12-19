За «боязнь русских» теперь будут сажать ?

Taurus Zmei

Так сами себя и кастрируем, ВОВ - наша боль и слава, а СССР это ГУЛАГ, пора прекратить двуличие и показывать пример шавкам собственного бичевания. Если мы драпируем мавзолей, а они сносят памятники, то в чём отличие? И не закон о русофобии нужен, а о защите всей нашей истории, а не по частям.