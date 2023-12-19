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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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За «боязнь русских» теперь будут сажать ?

За «боязнь русских» теперь будут сажать ?

Без предисловий, читаем новость . «Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU: Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала проект закона о введении в Уголовный кодекс РФ новой статьи об ответственности за русофобию, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с проектом отзыва Кабмина на данный документ», конец цитаты.

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Комментарии
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Taurus Zmei
Так сами себя и кастрируем, ВОВ - наша боль и слава, а СССР это ГУЛАГ, пора прекратить двуличие и показывать пример шавкам собственного бичевания. Если мы драпируем мавзолей, а они сносят памятники, то в чём отличие? И не закон о русофобии нужен, а о защите всей нашей истории, а не по частям.
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