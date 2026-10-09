Баста подарил паре сертификат на видео их росписи на концерте

На концерте рэпера Басты в Краснодаре русская девушка предложила своему возлюбленному выйти замуж. Женщина надела кольцо на палец любимого после положительного ответа.
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