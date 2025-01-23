Сын миллиардера Сороса описал новый срок Трампа цитатой из Карла Маркса

Global Look Press / Aaron Schwartz - Pool via CNP / Keystone Press Agency Сын американского миллиардера Джорджа Сороса – Алекс Сорос цитатой из трудов Карла Маркса описал новый срок президента США Дональда Трампа.
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