The Sun: Роналду создаёт сериал о футболе с участием Льюиса

Криштиану Роналду совместно с режиссёром Мэттью Воном работает над созданием сериала о футболе. Главным героем станет футбольный агент, в роли которого выступит Дэмиэн Льюис, а участие в съёмках примет и Тьерри Анри.
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