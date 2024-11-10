В США подтвердили направление киевскому режиму всех выделенных средств

Все выделенные конгрессом США средства, в том числе оставшиеся $6 млрд, будут направлены на помощь Украине, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан 10 ноября в интервью американской телекомпании CBS.
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