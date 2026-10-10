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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Моуринью не выступил на пресс-конференции после матча с «Вильярреалом». Тренер «Реала» «хочет избежать санкций»

Жозе Моуринью не стал общаться с прессой после матча с « Вильярреалом » в 8-м туре чемпионата Испании (1:0).

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