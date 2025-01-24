Журналистка из США намерена доказать, что жена Макрона Брижит родилась мужчиной

АМ

Алиса Майская

Ну да, чем еще озаботиться? Других-то проблем нет в Штатах... Стыдно за журналистскую братию, в мире творится полный хаос, а она в трусы к жене Макрона лезут... чего не сделаешь ради хайпа! Допрыгаются, что Макрон подаст в суд и выставит на пару-тройку миллионов евро/баксов всех озабоченных его интимной жизнью. Неужели самим не противно?