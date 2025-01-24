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Журналистка из США намерена доказать, что жена Макрона Брижит родилась мужчиной

Журналистка из США намерена доказать, что жена Макрона Брижит родилась мужчиной

Журналистка из США Кэндис Оуэнс намерена опубликовать собранные ей доказательства того, что супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит Макрон родилась мужчиной.

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Комментарии
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АБ
Александр Б
Хе. Сними.
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12 час.
P
Popovka
Лёха разведчик косит под жену макрона.... 🤣🤣🤣 нелегко ему... 🤣🤣🤣
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9 час.
АМ
Алиса Майская
Ну да, чем еще озаботиться? Других-то проблем нет в Штатах... Стыдно за журналистскую братию, в мире творится полный хаос, а она в трусы к жене Макрона лезут... чего не сделаешь ради хайпа!  Допрыгаются, что Макрон подаст в суд и выставит на пару-тройку миллионов евро/баксов всех озабоченных его интимной жизнью. Неужели самим не противно?
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4 час.

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