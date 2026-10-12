Trump's Russia-Ukraine Energy Ceasefire May Only Cover Oil Refineries

President Trump's announcement of an energy ceasefire between Russia and Ukraine appears to be considerably narrower than initially suggested, with a White House official telling Axios that the proposal only covers attacks on oil refineries and with no official confirmation from Moscow as of yet.
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