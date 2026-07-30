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Татар-информ

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В мае средняя начисленная зарплата в Татарстане достигла 104,8 тыс. рублей

В мае средняя начисленная зарплата в Татарстане достигла 104,8 тыс. рублей

Росстат обновил данные по рынку труда в регионах России. Как менялись зарплаты, где фиксируют самый низкий уровень безработицы и в каких субъектах работодатели активнее ищут сотрудников – в материале «Татар-информа».

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