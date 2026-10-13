Две трети немцев ожидают досрочной отставки Мерца

REUTERS/Axel Schmidt 65% жителей Германии считают, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц не останется на своем посту до конца срока полномочий.
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