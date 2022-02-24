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Смартфон Redmi 10 Prime 2022 рассекречен перед анонсом

Смартфон Redmi 10 Prime 2022 рассекречен перед анонсом

Недавно смартфон Redmi 10 2022 вышел на мировой рынок, а теперь появились сведения, что он будет выпущен под названием Redmi 10 Prime 2022 в других регионах.

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