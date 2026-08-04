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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ак Барс» получит 1000 рублей компенсации от «Шанхая» за права на Мифтахова (Артур Хайруллин)

Стал известен размер компенсации, которую « Шанхай » заплатит « Ак Барсу » за права на 26-летнего голкипера Амира Мифтахова .

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