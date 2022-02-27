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Гретцки призвал IIHF не позволять сборной России играть в Канаде на молодежном чемпионате мира

Гретцки призвал IIHF не позволять сборной России играть в Канаде на молодежном чемпионате мира

«Это бессмысленная война, - заявил легендарный канадский хоккеист Уэйн Гретцки. - Утром я разговаривал с живущими в Киеве людьми.

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