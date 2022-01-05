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Экс-глава «Нафтогаза»: «Придется воровать газ. Потом россияне будут нас добивать»

Экс-глава «Нафтогаза»: «Придется воровать газ. Потом россияне будут нас добивать»

Высока вероятность того, что Украине не хватит запасов газа на эту зиму, а потому придется прибегнуть к несанкционированному отбору российского газа, идущего в ЕС.

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