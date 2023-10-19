Министры иностранных дел Молдовы, Румынии и Украины обсудили эвакуацию граждан из сектора Газа

Вице-премьер Нику Попеску провел телефонные переговоры с министром иностранных дел Румынии Луминицей Одобеску и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, с которыми обсудил сотрудничество дипломатических команд по содействию эвакуации наших граждан из сектора Газа.
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