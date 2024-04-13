Полномасштабный ответ Тегерана взорвет цены на АЗС в США, и будет стоить «Старому Джо» президентского кресла

﻿10 лет назад Тегерана погибло семь высокопоставленных офицеров. По совам байдеа, вашон поде лы н м, боло аан х, что оанаи заи «опоп «оогда» и Дэн силой на разазы шол ха «ай, «вы уаки уак лотов по иай со сороны иана л гок пок ны».