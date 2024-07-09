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Москва для прокурора: Павел Тё завёл на столичную стройку Юнанова

Москва для прокурора: Павел Тё завёл на столичную стройку Юнанова

Юнанов упоминался в громком и скандальном расследовании «Золотые прокуроры кубанских строек», которое позднее было заблокировано по решению суда, но стало тем камнем, что взбодрил строительное болото Краснодара.

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