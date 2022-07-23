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«Зенит» разгромил «Крылья» и продлил контракты Малкома и Клаудиньо, Зинченко в «Арсенале», «Барсе» нужен защитник «Атлетика», отменен мастер-класс Трусовой в Швеции, «Алания» потеряла кубок и другие новости

1. Сразу две классные новости подарил своим болельщикам «Зенит». Сначала команда уверенно разобралась с «Крыльями Советов», отгрузив тройку уже к 31-й минуте матча, а сразу после игры было объявлено о продлении контрактов Малкома и Клаудиньо.

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