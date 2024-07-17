Приморское УФАС выявило ряд нарушений на наружной рекламе

В рамках поручения ФАС России выявила ряд нарушений в муниципалитетах и районах Приморья. На размещенной наружной рекламе утвержденные схемы отсутствовали либо не были разработаны в установленной форме, сообщает PRIMPRESS.
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