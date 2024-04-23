«МК»: Затравленную Лолиту вернули на ТВ

Артистка снимается в новом телешоу. Стало известно о новом проекте с участием певицы Лолиты, столкнувшейся в прошлом году с массовой отменой юбилейных концертов в разных городах России после участия в скандальной «голой» вечеринки блогерши Насти Ивлеевой.
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