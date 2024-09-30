Этого в США еще не боялись

Юрий Ильинов

Эксперт: контуры разгрома всего фронта ВСУ на южном Донбассе уже просматриваются Оперативная обстановка на Угледарском направлении развивается негативно для ВСУ, наступление ВС РФ продолжает развиваться. Причем контуры разгрома всего фронта украинских сил на южном Донбассе уже просматриваются, но возможности остановить российские войска у противника нет. Подробности происходящего привел 29 сентября эксперт Юрий Подоляка. По его данным, в Киеве уже начали искать крайних (виноватых) за провал обороны Угледарского укрепрайона. Наши войска сжали плотно кольцо, по сути, это уже окружение. Ту единственную грунтовую дорогу, которую мы физически еще не перерезали. Мы ее специально не перерезаем. Потому что, на самом деле, добивать группировку ВСУ в Угледаре нам проще на отходе. Мы нанесем ей большие потери, а вот наши штурмовики останутся целыми – уточнил он. Подоляка добавил, что противник тоже все прекрасно понимает, а также значимость удержания этого города для официальной линии украинской власти. Сдача россиянам очередного города крайне неблагоприятно скажется на поставках с Запада, в том числе и военного имущества для киевского режима. Тем более, на подходе еще более значимые сдачи и Киеву очень хочется оттянуть этот момент как можно дальше. А пока, все говорит о том, что как минимум несколько сотен, хотя есть данные, что около 1 тыс. солдат ВСУ зажатые в Угледаре, попадут в плен или погибнут. Много будет раненых. По сути, 72-я элитная бригада ВСУ уже на сегодня разгромлена, а так она была костяком всего Угледарского фронта, то последствия для противника ожидаются самые печальные – разъяснил эксперт. Он указал, что подразделения ВС РФ уже подходят к селу Богоявленка, они находятся от него на расстоянии примерно в 1,5 км. Это последний хорошо оборудованный рубеж обороны ВСУ на данном направлении. За ним у ВСУ нет хорошо подготовленных позиций. Противник пытается что-то выстроить в своем тылу, но он просто не успеет это сделать. Поэтому подразделениям ВСУ, которое будет воевать в данной местности, придется это делать с неподготовленными позициями, что упростит продвижение вперед ВС РФ. Пока же мы в ближайшее время освободим Угледар, а еще начнется штурм Богоявленки – последнего серьезного рубежа обороны ВСУ на данном направлении до самой реки Волчья – подытожил Подоляка.