Голосование за героев «Народного вече» выходит на финиш — онлайн-этап проекта завершится 31 августа. Жители Тверской области определят пятёрку выдающихся земляков из 55 имён, которые продолжат борьбу в финале.
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