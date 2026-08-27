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Голосование за героев «Народного вече» выходит на финиш

Голосование за героев «Народного вече» выходит на финиш

Голосование за героев «Народного вече» выходит на финиш — онлайн-этап проекта завершится 31 августа.  Жители Тверской области определят пятёрку выдающихся земляков из 55 имён, которые продолжат борьбу в финале.

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