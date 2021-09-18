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В посольстве США оценили сотрудничество с Россией в Арктическом совете

В посольстве США оценили сотрудничество с Россией в Арктическом совете

Взаимодействие между странами в Арктическом совете позволяет сохранить регион свободным от конфликтов, заявил в субботу, 18 сентября, пресс-секретарь посольства США в России Джейсон Ребхольц в связи с 25-летием данного межправительственного форума.

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